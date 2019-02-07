Украинские политики готовы оставить страну в тупике ради сохранения места у власти

Правящая элита Незалежной в срочном порядке, пока до выборов остается немного времени, устраняет тех, кто ей противостоит и готов урегулировать конфликт на Донбассе. Именно поэтому против главы политсовета партии "За жизнь" Виктора Медведчука, который предложил план по восстановлению счастливой жизни в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, завели уголовное дело по обвинению в госизмене. В этом уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он отметил, что за мнение судят лишь в тоталитарных режимах. На Украине же это делают, потому что у властей и в мыслях нет заканчивать войну, "у них нет ничего, даже в мозгах, а тут есть конкретный план", поэтому, испугавших, они решили преследовать Медведчука.

Рабинович подчеркнул, что если бы Киев хотел добиться мира на Донбассе, но ему не понравилось предложение Медведчука, то чиновники бы сели и обсудили этот вопрос. Однако "ничего, кроме как возбуждать уголовные дела, они не предлагают".

Действующая власть еще недолго сможет продержаться на антироссийской риторике, так как уже сейчас реакция европейских коллег свидетельствует о том, что страна "опустилась не на дно, а днище".

"Поэтому еще раз хочу повторить: не смотрите в телевизор – смотрите в холодильник: если вы открыли холодильник, и увидели, что вам стало жить лучше, значит, телевизор вам не врет. Если нет – значит, власть вам врет!"

– заявил возмущенный беспределом власти Рабинович телеканалу "112 Украина".

У него нет доверия к правящей верхушке, которая врет о том, что страна стала жить лучше, а НАТО и ЕС готовы принять ее в свои ряды. Политик призвал соотечественников выбрать на предстоящих голосованиях за президента и парламент тех людей, которые смогут вывести Украину из кризиса.

Также Рабинович сообщил, что после заявления Виктора Януковича о готовящемся покушении на Медведчука, он подал депутатский запрос в правоохранительные органы о том, чтобы они провели расследование.