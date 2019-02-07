Выборы на Украине превратили в клоунаду

Идейным вдохновителем политического цирка стал лидер президентской гонки

Фаворит предвыборной кампании Владимир Зеленский не стал разубеждать избирателей в своем амплуа и откровенно признался в том, что он клоун. Именно так, отметил он, его стали звать-величать после того, как шоумен "замахнулся на вотчину" украинской элиты, то есть объявил себя кандидатом в президенты.

"Я – клоун. И я этим очень горжусь. Но я уверен в том, что я такой не один",

– заявил артист.

Зеленский решил всю гонку превратить в посмешище, запустив приложение "Яклоун" для сетевого флешмоба. Он предложил интернет-пользователям разделить его участь, рассказав о своих доходах. Затем видео с этой информацией выложить в Сеть.

"Назови свое имя, какая у тебя заплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном",

– призвал потенциальный народный избранник со своей страницы в Facebook.

По данным опросов общественного мнения, он пока возглавляет президентскую гонку. Следом за ним идет глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Замыкает тройку лидеров действующий глава государства Петр Порошенко. ЦИК зарегистрировал 34 кандидата. Проверка заявок продолжается.

Выборы на Украине пройдут 31 марта без участия российских наблюдателей, решили в Верховной раде, передает ТАСС. Инициатива прошла благодаря 232 депутатам, которые проголосовали за, уточняет "Вечерняя Москва".



Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер осудил данное решение. На что получил аргументированный ответ от МИД Незалежной: мол, наших же наблюдателей не было в РФ на выборах в марте 2018 года.

"Уверены, что отсутствие российских наблюдателей и на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", – цитирует "Укринформ" спикер украинского ведомства Екатерина Зеленко.