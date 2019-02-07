США пригрозили украинцам, что не признают их нового президента, если не будут выполнены требования ОБСЕ

Все попытки властей Украины запретить россиянам смотреть за тем, чтобы голосование за главу Незалежной прошло без нарушений, оказываются безуспешными. Запад вновь дернул за ниточки и продемонстрировал, что полностью контролирует Киев. Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ предложило правительству страны в качестве наблюдателей двух гражданок РФ.

Организация смягчила свою позицию, отметив, что по правилам находиться на избирательных участках должны жители всех 57 стран, входящих в ОБСЕ. При этом глава МИД Украины Сергей Кислица попытался найти способ воспрепятствовать этому, но ему это не удалось, поэтому, отчаявшись, он просто заявил, что ЦИК не получит от МИД анкеты россиянок.

"В заявке, которая была передана в электронном виде (то есть мы не имеем оригиналов этой заявки), есть два долгосрочных наблюдателя от Российской Федерации. Это молодые женщины... Одна 1990 года рождения, другая 1985 года",

– цитирует слова Кислицы агентство "Укринформ".

Он обратил особое внимание на то, что были выбраны женщины, так как Москве известно, что мужчин в Незалежную не пускают.

Сразу после этого остудить пыл Министерства иностранных дел Незалежной поспешил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Он буквально приказал Киеву на своей странице в Twitter наступить на свою гордость и допустить до работы на выборах российских наблюдателей.

"Никаких игр. Необходимо доверять собственным демократическим институтам",

– написал Волкер.

Чтобы у украинцев не было поводов оспорить это требование, он мягко подчеркнул, что россиянам никто не позволит вольничать, потому что они могут попасть на участки лишь в составе БДИПЧ.

Как передает агентство РИА ФАН, по мнению Волкера, у Киева нет другого выхода, чтобы доказать, что страна соблюдает демократические принципы. Иначе у людей, то есть американцев, будет право оспаривать результаты выборов, отмечает издание "Свободная пресса".

Ранее действующий глава государства Петр Порошенко решил, что ему поможет крайняя мера, а Запад, которому необходим подконтрольный президент, закроет на его дерзкую выходку глаза, и смело заявил, что прикажет пограничникам не пускать на территорию страны наблюдателей от РФ. В Верховной раде поддержали своеобразный протест против европейских командиров и, как напоминает издание "Комсомольская правда", предложили принять соответствующий закон.

По словам секретаря ЦИК РФ Майи Гришиной, так Украина нарушит международные нормы. Она призвала ОБСЕ, которая уже начала прогибать украинцев, не допустить такого развития событий.

Выборы главы государства пройдут 31 марта. На данный момент зарегистрировано 30 кандидатов на этот пост.

Запрет на въезд в Незалежную мужчинам с российскими паспортами в возрасте от 16 до 60 лет ввели в ноябре 2018 г. в связи с военным положением, которое объявили после инцидента в Керченском проливе. После окончания срока особого режима Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал погранслужбе продолжать усиленно контролировать россиян.