Оставшейся без России Украине предрекли возврат в средневековье

Власти Незалежной делают все, чтобы и после них страна не могла развиваться

Украина погибнет без сотрудничества с Россией, но именно этого добивается президент Петр Порошенко. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

Комментируя заявление действующего главы страны о том, что российские наблюдатели не будут допущены на президентские выборы, она пояснила, чем чреват такой запрет. Москва в этом случае может не признать итоги выборов и откажется сотрудничать с нелегитимной властью. Тогда взаимодействие стран будет остановлено на всех уровнях.

"Россия – наш партнер, с которым нам необходимо выстраивать сотрудничество, – заявила экс-депутат в эфире NewsOne. – Любим мы их или нет, но выстраивать партнерство с Россией ради выживания нам необходимо, иначе мы пропадем", – подчеркнула Герман.

Зрители телеканала бурно откликнулись на заявление бывшего нардепа.

"Мы тоже ждем мирной Украины! Крым навсегда русский, но отношения между нами хотелось бы мирными на государственном уровне", - поддержала svetlana yatsyna.

"Главная беда Украины в том, что Россия ей помогать больше не будет. А без России тут наступит средневековье, и не в головах, как сейчас, а в городах. Гадить придется ходить на улицу", – предрек Alex Korneitchouk.﻿

Ранее Порошенко в эфире ICTV заявил, что украинским пограничникам отдан приказ не пускать российских наблюдателей на территорию страны, даже если они будут в делегации ОБСЕ, которая контролирует проведение выборов главы Незалежной. Соответствующий законопроект, дескать, должны принять в Верховной раде.

В Москве указали, что в данном случае и законодательная, и исполнительная ветви власти на Украине идут на нарушение международных обязательства. По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, мотивы Порошенко понятны – он использует антироссийскую риторику, чтобы поднять свой рейтинг. Но Европа должна быть более твердой в отстаивании своих основополагающих ценностей.

"Мы видели сегодня не очень решительную ремарку представителя БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), который усомнился в том, что отказ пускать российских наблюдателей на территорию Украины во время избирательной кампании соответствует обязательствам Украины по ОБСЕ. Это, мягко говоря, очень слабая формулировка", – заявил Лукашевич в беседе в РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что РФ будет настаивать на соблюдении БДИПЧ принципиальных позиций организации. Киеву должны объяснить, что такие вопиющие нарушения правил недопустимы.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Бороться за пост выразили желание около 30 кандидатов. По данным соцопросов, наибольшей популярностью у украинцев сейчас пользуется шоумен Владимир Зеленский.