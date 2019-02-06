Захарова высказала сомнение в здравом уме действующего лидера Незалежной

Президент Украины Петр Порошенко врет, когда заявляет, что РФ виновата в бедности его страны. Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова спич украинского "шоколадного короля" об экономической ситуации в Незалежной.

Напомним, пан Порошенко, выступая в эфире телеканала ICTV 4 февраля, возложил на Москву ответственность за обнищавшую соборную, поскольку "в один миг Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров".

"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости – в здравом уме так даже врать не получится", – цитирует Захарову страница российского министерства в Facebook.

Дипломат напомнила Киеву, что именно украинские власти регулярно сообщают о том, что по их инициативе прекращаются те или иные договоры с Москвой.

"По словам представителя киевского режима (главы МИД Украины Павла Климкина – ред.), было разорвано два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и еще три межрегиональных соглашения с Россией. Сейчас, может, и больше – Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", – отметила она.

При этом Киев свои шаги прикрывает "несовместимостью обязательств" Незалежной в рамках ассоциации с ЕС (и разве не об этом Москва предупреждала украинские власти осенью 2013 г. – ред.).

По приказу Порошенко, указала Захарова, Украиной в одностороннем порядке прекращено сотрудничество с РФ в сфере ВТС, остановлена программа экономического сотрудничества Российской Федерации и нашего южного соседа на 2011-2020 годы, прекращена межотраслевая и производственная кооперация, а в сентябре 2015-го прервано сотрудничество в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

"Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа", – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Необходимо дополнить Захарову: сегодня с берегов Днепра пришла еще одна "радостная" новость – Киев прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией. По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, таким образом украинские власти с помощью западной идеологии все больше загоняют себя "в реальную пропасть".

"После всего этого Киеву будет очень трудно восстанавливать отношения с Москвой. Тем не менее к подобным решениям следует относиться спокойно. Мы уже давно ничем не обмениваемся", – сказал в комментарии RT сенатор.

Он считает, что перед президентскими выборами хозяин "Рошена" накаляет русофобскую истерию, думая, что подобная тактика ему поможет занять высший пост второй срок подряд.

"Я не уверен, что Порошенко сможет победить в таких антироссийских настроениях. Его преемнику придется все это исправлять", – добавил Джабаров.

