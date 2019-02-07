Чем больше кандидатов в президенты, тем проще победить Порошенко

Огромное число претендентов на пост главы Украины – это не достижение демократии, а способ фальсифицировать результаты голосования. Об этом заявил лидер движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук.

Он напомнил, что, по данным на 6 февраля, ЦИК зарегистрировал уже 34 кандидата. Поскольку проверка заявок кандидатов еще продолжается, велика вероятность, что число претендентов достигнет 40. Многие из них – никому не знакомые личности, на самом деле являющиеся сторонниками действующего президента Петра Порошенко, рассказал политик в эфире "Первого канала".

"Люди, которые якобы заявились, якобы станут зарегистрированными кандидатами, будут иметь квоту в избирательных комиссиях. А квоту эту будет представлять власть, которая с помощью большинства голосов в избирательных комиссиях откроет "зеленую улицу" для массовых фальсификаций", – раскрыл схему Медведчук.

Накануне экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что предстоящие выборы станут самыми "грязными" в истории Незалежной.

"Без фальсификации выборов победить Порошенко не сможет", – подчеркнул Янукович.

Впрочем, по информации беглого украинского президента, только фальсификациями Порошенко не обойдется: некоторых неугодных личностей, в том числе Медведчука, дескать, решено устранить физически.

Комментируя это сообщение, Медведчук отметил, что ему поступают подобные угрозы не первый год, он даже обращался к генпрокурору, но в возбуждении дела было отказано.

А вот в отношении самого политика на днях инициировали проверку по обвинению в госизмене.

"Это не первое и, видимо, к сожалению, не последнее дело, которое возбуждено в течение 5 последних лет против меня за мою позицию", – прокомментировал Медведчук.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно опросам общественного мнения, лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский, на втором месте глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, на третьем – Петр Порошенко.