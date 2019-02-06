Гнилые бревна: Украина огородилась от России сельским забором

В Киеве считают, что население получится изолировать с помощью этого частокола

В Незалежной пытаются убедить общественность в том, что обреченный с самого начала на провал проект "Стена" успешно продвигается. По словам пресс-секретаря ГПС Украины Олега Слободяна, первый эффект уже заметен. Например, в Харьковской области снизилось число нарушений границы – там уровень контроля составляет "порядка 100%".

В Киеве уверяют, что построенные участки отчетливо демонстрируют важность этого "крепкого" заслона от "страны-агрессора", который, похоже, не выдержит и сильного ливня.

При этом сейчас проект реализовали всего на 30%, хотя по замыслу объект должны были сдать еще в 2018 году. Из-за проблем с бюджетом еще на начальных этапах стало понятно, что ограда не появится даже в 2020-м. Слободян же рассказал, что строительство происходит в соответствии с финансированием.

"В прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", – заявил в эфире "Пятого канала" Слободян.

Проект "Стена", протяженность которого должна составить 2 тыс. км, начался в 2014-м. Согласно изначальному плану, объект, на который власти хотели потратить $200 млн, предполагалось оснастить противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. Судя по фотографии агентства "Новости Украины", пока средств хватает лишь на закупку старых бревен.