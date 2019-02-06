Украинцев оставили без лекарств в разгар эпидемии

Уход "Доктора Смерть" привел к ужасающим последствиям

Отстранение от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун привело к тому, что медицинские учреждения Незалежной остались без жизненно необходимых лекарств.

"Распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра... Безответственное решение суда блокирует доступ пациентов к лекарствам, гарантированных государством, и ставит под угрозу здоровье и жизнь тысяч украинцев", – сообщается на странице украинского Минздрава в Facebook.

Отмечается, что на складах скопилось около 400 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи, а также почти миллион доз вакцин против полиомиелита. Остались без медицинских препаратов больные онкологическими заболеваниями, диабетом, гепатитом и другими опасными недугами. Тем временем в стране резко выросло число больных корью – речь идет о настоящей эпидемии. Отсутствие препаратов для борьбы с этим опасным заболеванием может привести к самым печальным последствиям.

Ранее СМИ сообщили, что окружной административный суд Киева вынес решение об отстранении Супрун от должности и.о. министра здравоохранения Украины.

