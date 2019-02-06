Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцев оставили без лекарств в разгар эпидемии

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина защитится от России собственной мощной ракетой
Уход "Доктора Смерть" привел к ужасающим последствиям

Отстранение от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун привело к тому, что медицинские учреждения Незалежной остались без жизненно необходимых лекарств.

"Распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра... Безответственное решение суда блокирует доступ пациентов к лекарствам, гарантированных государством, и ставит под угрозу здоровье и жизнь тысяч украинцев", – сообщается на странице украинского Минздрава в Facebook.

Отмечается, что на складах скопилось около 400 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи, а также почти миллион доз вакцин против полиомиелита. Остались без медицинских препаратов больные онкологическими заболеваниями, диабетом, гепатитом и другими опасными недугами. Тем временем в стране резко выросло число больных корью – речь идет о настоящей эпидемии. Отсутствие препаратов для борьбы с этим опасным заболеванием может привести к самым печальным последствиям.

Ранее СМИ сообщили, что окружной административный суд Киева вынес решение об отстранении Супрун от должности и.о. министра здравоохранения Украины. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей