Нашли виноватого: в эпидемии кори на Украине обвинили Ленина

У вождя мирового пролетариата и у опасного вирусного заболевания нашли много общего

На Украине обнаружили связь между памятниками советскому вождю Владимиру Ленину и эпидемией кори. Открытие совершила временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Свои мысли Супрун оформила в посте на Facebook. В нем она отметила, что у памятников Ленину, когда-то были свои сторонники, которые "представляли без них своей жизни". Свергнуть же эту "гадость" удалось спустя десятилетия благодаря многолюдным акциям протеста.

Чиновница уверена, что то же самое происходит и с эпидемией кори, ведь народ в большинстве пока отказывается от вакцинации, а эпидемиологический уровень может снизиться только после прививок.

"Только массовая вакцинация стала причиной того, что уровень болезни начал падать. Только в течение нескольких десятилетий украинцы забыли о страшных последствиях кори, и у нас снова вспышка болезни", – подметила она.

Удивительно, но соотечественники Супрун ее мысль поддержать отказались.

"Если есть какая-то связь между вирусом и вакцинацией, то это то, что большевики провели массовые кампании с силой вакцинации".

"Очень странно читать о достаточном количестве вакцин, потому что в больницах их нет".

"Интересный факт, что и Ульяну назвали в честь Ленина – Ульянова. Иначе как объяснить тот ..., что наступил в медицине?" – писали они.

Вспышка кори на Украине была зафиксирована в начале зимы 2018 года. По последним данным болезнь расползается по всей стране и угрожает перекинуться на соседние государства. По данным Центра общественного здоровья, только в январе от кори заболели 3 тысячи 450 человек, трое умерли.