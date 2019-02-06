В Незалежной возбудились "заморозкой" американцами договора о РСМД

На Украине заговорили о возможности начать создание собственной чудо-бомбы, если в действительности будет прекращено действие Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, поскольку Киеву необходима гарантированная защита от врага. Об этом заявил глава МИД страны Павел Климкин.

"У нас есть опыт, соответствующий интеллект, и есть необходимость защищать нашу страну. Уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия, а какие ракеты нам потребуются в будущем, решать будем мы", – сказал в интервью "Голосу Америки" украинский министр.

Он считает, что другие партнеры Незалежной в сложившихся условиях также будут размещать ракетные комплексы.

По его мнению, Москва "сознательно годами разрушала договор" о ДРСМД, что в итоге привело к "логике гонки вооружений". Пан Климкин увязал сюда и потерю Крыма, и "оккупацию" Донбасса – РФ, нарушая якобы договор, создала такую ситуацию.

"Логика Россия не для защиты России. Она для того, чтобы пользоваться безопасностью как товаром на соответствующей бирже", – умозаключил уроженец Курска, чтобы это ни значило.

На днях воинствующий директор социологической службы "Украинский барометр" политолог Виктор Небоженко, которого связывают с работой на кандидата в президенты – лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, высказал мнение, что Киеву необходимо разместить в Незалежной ракеты, способные преодолевать расстояние в 500-1000 км, чтобы обезопасить страну от России.

"Любому президенту и командованию придется принимать тяжелое, но важное решение о приеме ракет средней и меньшей дальности на территории Украины для сдерживания российской агрессии", – сказал эксперт.

Напомним, 2 февраля США объявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД, Россия ответила аналогичным шагом.