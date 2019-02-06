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С украинских складов исчезло американское оборудование

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
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Надо полагать, что скоро оно появится у военнослужащих армий ДНР и ЛНР

В одной из воинских частей во Львовской области выявлен факт хищения тепловизоров и приборов ночного видения на сумму 4,5 млн грн (примерно $165 тысяч). Об этом сегодня сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Как информирует ведомство, в ноябре 2018 г. неизвестные лица украли со склада воинской части 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Данное оборудование передано Украине Соединенными Штатами в рамках программы международной помощи ВСУ.

"По версии следствия, хищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества", – говорится в пресс-релизе.

На данный момент военнослужащий взят под стражу на 60 суток, а следователи проводят "комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества".

Как бы не получилось так, что оно уже давно где-нибудь у силовиков непризнанных республик Донбасса, которые периодически в серой зоне скупают у украинских военных оружие.

Напомним, Вашингтон в декабре 2017 г. впервые одобрил поставки Киеву летального оружия. В том числе в список разрешенных вошли переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, чем любит при каждом удобном случае хвастаться действующий президент Незалежной Петр Порошенко. В мае прошлого года сообщалось, что Украина получила от Великобритании, Канады, Литвы и США военных средств и летального оружия более чем на $45 миллионов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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