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Украинские пограничники "отбили" атаку десанта в Азовском море

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Учебные маневры "москитного флота" отрабатывались совместно с военнослужащими ООС

Вооруженные силы Украины провели учения по отражению атаки противника со стороны Азовского моря. В них приняли участие морские пограничники из состава операции Объединенных сил, пришедшей на замену АТО в Донбассе, вместе с катерами ВМСУ. Об этом сообщает Госпогранслужба Незалежной в среду, 6 февраля. Руководил маневрами лично командующий ООС генерал-лейтенанта Сергей Наев.

Судя по релизу, украинские военачальники отрабатывали действия российских пограничников, задержавших три корабля ВМСУ 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива.

"По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, совершало опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для вероятной высадки диверсионной группы",

говорится в сообщении ведомства.

"Москитный флот" при поддержке артиллерии с берега и авиации остановил "нарушителя", заблокировав его "в определенном районе", высадка диверсионных групп была предотвращена, рапортуют военные.

Наев отметил "высокий уровень подготовки и четкую слаженность работы экипажа корабля морской охраны "Донбасс"", на котором присутствовал лично. Наверное, необходимо зафиксировать имя командира боевого судна – капитана 3 ранга Дмитрия Глушака, не ровен час, по зову верховного главнокомандующего Петра Порошенко он может стать добровольцем-камикадзе, которому поручат участвовать в провокационной спецоперации по проходу через Керченский пролив без согласования с Россией.

Следует напомнить, что "Донбасс" – поисково-спасательное судно – это тот самый катер, который вместе с буксиром "Корец" со всеми разрешениями Москвы и в сопровождении российских военных кораблей и лоцмана победоносно прошел из Черного в Азовское море под Крымским мостом в сентябре 2018 г., о чем с литаврами протрубили украинские СМИ и местные ура-патриоты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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