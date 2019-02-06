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Париж оскорбил Киев российской картой Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Украинские власти требуют от европейских партнеров рисовать правильные глобусы

Киев снова занервничал – французское информагентство AFP разместило в своем Twitter карту, на которой Крым был изображен как часть России, что совершенно справедливо. Это страшно задело постмайданную Незалежную. Посольство Украины во Франции обратилось к изданию с требованием исправить, как оно считает, ошибку.

Речь идет о графическом изображении, демонстрирующем страны, поддерживающие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и те, которые признали Хуана Гуайдо в качестве временного главы государства.


"В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем", – говорится в сообщении украинской дипмиссии на странице в Facebook в среду, 6 февраля.

В посольстве добавили, что надеются "на адекватный ответ".

Необходимо заметить, что украинские пользователи не стали обсуждать венесуэльскую проблематику, а дружно набросились на агентство именно по поводу "неправильного" изображения Крыма.

Периодически в Европе отмечают полуостров как и положено – территорией Российской Федерации, за что получают оплеухи из Киева. А вот французы уже попадали под пресс властей Незалежной.

Так, в мае прошлого года Министерство культуры Пятой республики опубликовало географическую карту с отмеченными на ней участниками международной акции "Ночь музеев – 2018", на которой Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого был обозначен по адресу: проспект Нахимова, дом 9, Севастополь, Российская Федерация.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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