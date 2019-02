Париж оскорбил Киев российской картой Крыма

Киев снова занервничал – французское информагентство AFP разместило в своем Twitter карту, на которой Крым был изображен как часть России, что совершенно справедливо. Это страшно задело постмайданную Незалежную. Посольство Украины во Франции обратилось к изданию с требованием исправить, как оно считает, ошибку.

Речь идет о графическом изображении, демонстрирующем страны, поддерживающие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и те, которые признали Хуана Гуайдо в качестве временного главы государства.

🇻🇪 AFP graphic showing countries that support Venezuela's President Nicolas #Maduro and those that have recognised Juan #Guaido as interim president. pic.twitter.com/mympgufdc1