В Курской области разгорелся скандал: главу района погнали в отставку

В Курской области разгорелся скандал: главу района погнали в отставку
Фото: соцсети
В регионе продолжаются разборки из-за последствий вторжения ВСУ

Жители приграничных регионов Курской области возмущены действиями некоторых местных властей, которые не приняли всех необходимых мер при нападении ВСУ. Во время недавнего сбора с представителями региональных администраций они освистали главу Кореневского района Марину Дегтяреву, когда она выступала на сцене.

Чиновница на встрече похвасталась перед жителями своей медалью, которую получила за "укрепление обороны и боевого содружества". Однако собравшиеся в зале люди начали громко возмущаться ее словами и свистеть в адрес главы района, требуя отставки.

Свое заявление о медали Дегтярева сделала на фоне вопросов людей, почему эвакуация из региона происходит так плохо и как им спасать своих близких.

Вскоре после случившегося губернатор Алексей Смирнов принял решение уволить чиновницу из-за проблем с организацией эвакуации после вторжения ВСУ. Известно, что женщина занимала этот пост с 2018 года.

Этот инцедент не первый, который случился из-за проблем с эвакуацией жителей Курской области. Ранее по аналогичным причинам своей должности лишился глава Суджанского района Александр Богачев, которого потребовали убрать местные жители во время встречи.

Источник: Mash

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