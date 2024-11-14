В регионе продолжаются разборки из-за последствий вторжения ВСУ

Жители приграничных регионов Курской области возмущены действиями некоторых местных властей, которые не приняли всех необходимых мер при нападении ВСУ. Во время недавнего сбора с представителями региональных администраций они освистали главу Кореневского района Марину Дегтяреву, когда она выступала на сцене.

Чиновница на встрече похвасталась перед жителями своей медалью, которую получила за "укрепление обороны и боевого содружества". Однако собравшиеся в зале люди начали громко возмущаться ее словами и свистеть в адрес главы района, требуя отставки.

Свое заявление о медали Дегтярева сделала на фоне вопросов людей, почему эвакуация из региона происходит так плохо и как им спасать своих близких.

Вскоре после случившегося губернатор Алексей Смирнов принял решение уволить чиновницу из-за проблем с организацией эвакуации после вторжения ВСУ. Известно, что женщина занимала этот пост с 2018 года.

Этот инцедент не первый, который случился из-за проблем с эвакуацией жителей Курской области. Ранее по аналогичным причинам своей должности лишился глава Суджанского района Александр Богачев, которого потребовали убрать местные жители во время встречи.