Бедам украинцев нашли универсальное объяснение

Страна разваливается на глазах из-за особой ментальности народа

Украинские политики, где царит "дикий капитализм", утратили моральные принципы много лет назад. Они руководствуются одним правилом: "друзьям – все, врагам – закон". По мнению экс-министра транспорта и связи Незалежной Евгения Червоненко, работать на благо родины невозможно, потому что занять важный пост может лишь удобный власти человек.

Червоненко тяжело переживал, когда его уволили из министерства, потому что не понимал принципов украинской политики. В стране, по словам бывшего чиновника, играют по негласно навязанным правилам, когда должности отдают тем, кто подстраивается под систему, вне зависимости от профессиональных качеств. Этот принцип, а также ложь, управляющая властью, отравляет Украину и системы государства.

"Проблема в украинской политике была и есть в ментальности и воспитании. В Украине действует дикий капитализм, а также происходит коррозия морали и аннигиляция",

– заявил Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, политики не понимают, что мир стал прозрачнее и общественность видит весь тот ущерб, который они наносят Незалежной. Экс-министр добавил, что он не удобен власти, потому что не принимает "форму сосуда", как это делают многие.