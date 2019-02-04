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Европейские страны обвели украинцев вокруг пальца, пообещав, что помогут восстановить оказавшуюся в бедственном положении страну. В итоге Киев, отказавшийся от тесного сотрудничества с Москвой, остался один со своими проблемами. В этом уверен экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
Политик посетовал на то, что Украина, которой закрыт путь в ЕС и НАТО, несмотря на заверения Запада в обратном, не пошла в Евразийский экономический союз. Более того, Червоненко уверен, что европейские страны получили инструмент для достижения своих неблаговидных целей. Так, по словам бывшего министра, Незалежную будут использовать в качестве "раздражителя для Востока".
"Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Нас не пускают в ЕС и в НАТО – это же все болтовня, что мы там будем скоро",
– заявил Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Политик уже не раз говорил о том, что Украина не должна унижаться перед Западом и ей стоит подумать о своих интересах. В частности, поддерживать хрупкие отношения с Москвой, полный разрыв которых приведет Киев к экономическому кризису. А он обрушится на Незалежную, как только Россия перестанет поставлять туда товары.
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