Чем раньше Киев пойдет на диалог с Москвой, тем лучше для него

Окончательный разрыв отношений с Москвой доведет Киев до полного экономического краха. Такой исход предрек бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. По его словам, украинские товары в Европе никому не нужны, поэтому нужно договариваться с Россией об отмене торговых ограничений.



Выступая в эфире телеканала NewsOne, политик заявил о том, что торговые квоты на поставку украинских товаров в страны ЕС настолько малы, что местные производители выбрали их за месяц. Куда девать украинскую продукцию после превышения квот, никто не знает.

"Есть объективная реальность – заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры – вещь упрямая",

– отметил Червоненко.

По его мнению, Украина должна проводить самостоятельную политику. Страна не должна быть "попрошайкой" и унижаться перед Западом. Вместо этого следует как можно скорее наладить нормальный диалог с Россией.

Экс-министр напомнил, что Москва великодушно поступила, не применив никаких мер ни к кондитерским фабрикам президента страны Петра Порошенко в Липецкой области, ни к 3 млн украинцев, которые работают в России, потому что "своя страна не дает". Однако Киев этого не ценит.

Заявления о том, что украинская экономика без российской помощи долго не протянет, в последнее время звучат все чаще. "Статистика подтверждает, что без поставок из России украинская экономика выжить не сможет, невзирая на сильное желание нынешней киевской власти. Как они ни пытаются разорвать эту связь, у них не получается отказаться от товаров российского производства", – заявил на днях политолог и экономист Александр Дудчак.

Государственная служба статистики Украины ранее сегодня сообщила о том, что по итогам 11 месяцев 2018 г. импорт товаров из РФ вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Общая сумма поставленной на Украину российской продукции составила $7,4 млрд, тогда как экспорт украинских товаров в Россию дотянул лишь до $3,3 млрд, что на 7% ниже прошлогодних показателей. Отрицательное для Украины сальдо торгового баланса превысило $4 миллиарда.

После событий 2014 г. Москва и Киев начали обмениваться торговыми ограничениями. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны. В конце декабря прошлого года правительство РФ расширило список запрещенных к ввозу украинских товаров. В него попала как продовольственная продукция, так и промышленная. Это произошло после того, как кабмин Незалежной продлил запрет на импорт ряда российских товаров.