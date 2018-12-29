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Украинским товарам закрыли путь в Россию

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Москва приняла контрмеры в ответ на санкции Киева

С Нового года ряд товаров, произведенных в Незалежной, запрещено будет ввозить для продажи на территорию РФ. Соответствующее решение приняло правительство нашей страны.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", – говорится в сообщении премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter.

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Полный список товаров, запрещенных к ввозу в РФ с Украины, включает несколько десятков пунктов, в том числе промышленные товары, сельхозпродукция, сырье и продовольствие. Перечень опубликован на сайте правительства. В него, в частности, вошли хлеб и пшеница, свежие томаты, консервированные овощи, шоколад, пиво, вино, соки, мебель, газовые турбины, паровые котлы, насосы, запчасти для автомобилей, гигиенические принадлежности и так далее.

На днях стало известно, что украинский кабинет министров расширил список запрещенных к ввозу на территорию страны товаров из РФ. Перечень дополнили крахмалом, глюкозой и сиропом глюкозы, а также мальтодекстрином и сиропом из мальтодекстрина. Все перечисленные товары являются важными ингредиентами для производства продуктов питания.

Ранее в черном списке фигурировали пищевая продукция (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкогольные напитки), косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), продукция химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фунгициды, инсектициды, родентициды), хлористый калий и железнодорожное оборудование (локомотивы, вагоны и путевое оборудование).

Правительство Украины 18 декабря продлило действие двух постановлений от 30 декабря 2015 г., предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров. Срок действия документа был пролонгирован до 31 декабря 2019 года.

Андрей ФИЛАТОВ
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