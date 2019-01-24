Киев окончательно загнется без торговли с Москвой

Российские товары спасают соседнюю республику от полного истощения

Чем больше нарастает градус антироссийской истерии в Незалежной, тем больше российских товаров покупают жители страны. Этот парадоксальный факт объясняется тем, что без "соседа-агрессора" украинская экономика выжить не в состоянии. Таким мнением поделился политолог и экономист Александр Дудчак.



"Статистика подтверждает, что без поставок из России украинская экономика выжить не сможет, невзирая на сильное желание нынешней киевской власти. Как они ни пытаются разорвать эту связь, у них не получается отказаться от товаров российского производства", – приводит слова эксперта RT.

Дудчак уточнил, что украинские компании остро нуждаются в поставках российского сырья и комплектующих. Именно на эти категории товаров приходится львиная доля растущего импорта. Украинцы активно закупают в России сырье для химической промышленности, удобрения и готовую продукцию.

Государственная служба статистики Украины ранее сегодня сообщила о том, что по итогам 11 месяцев 2018 г. импорт товаров из РФ вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Общая сумма поставленной на Украину российской продукции составила $7,4 млрд, тогда как экспорт украинских товаров в Россию дотянул лишь до $3,3 млрд, что на 7% ниже прошлогодних показателей. Отрицательное для Украины сальдо торгового баланса превысило $4 миллиарда.

В конце декабря 2018 г. правительство РФ расширило список запрещенных к ввозу украинских товаров. В черный список попали сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки, гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и многое другое.

В Москве подчеркнули, что это ответная мера на санкции со стороны Украины. Кабмин Незалежной до этого продлил запрет на импорт ряда российских товаров. Власти РФ объявили, что антиукраинские ограничения будут сняты после того, как Киев откажется от ограничений в двусторонней торговле.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами рассказал о росте товарооборота между нашей страной и Украиной, "несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей", напоминает РИА "Новости".