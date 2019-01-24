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Порошенко подбил Меркель на борьбу с Россией

Пётр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
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Одна "хромая утка" убеждает другую отказаться от "Северного потока – 2"

Президент Украины убедил канцлера Германии продолжить давление на Россию. Об этом они договорились в ходе встречи с глазу на глаз на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Порошенко и Меркель обменялись мнениями по поводу противодействия российскому вмешательству в президентские выборы на Украине. Также собеседники договорились продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков", – написал в Facebook пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

В пресс-службе Петра Порошенко также сообщили, что два политика отметили важность развертывания миссии ООН в Донбассе. "Была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, что будет способствовать имплементации минских договоренностей", – сообщается на сайте украинского президента.

Осенью прошлого года Порошенко по итогам переговоров с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель в Париже заявил, что только миротворцы смогут обеспечить "компонент безопасности" минских соглашений по Донбассу. Это, однако же, не мешает ему стягивать людей и вооружение к линии разграничения и оставаться сторонником силового решения "донбасской проблемы".

Фото: www.globallookpress.com

Помимо Донбасса, выборов и украинских моряков, Порошенко наверняка поднял в беседе с руководителем германского правительства вопрос о перспективах строительства "Северного потока – 2". Этот энергетический проект пугает украинцев тем, что после его введения в строй страна лишится транзита российского газа в Европу. Поэтому Киев уговаривает Берлин запретить его строительство, однако Меркель в этом вопросе остается непреклонна. Единственное, на что Порошенко мог сподвигнуть Меркель, – еще раз заявить на публике, что Германия поддержит проект только в том случае, если будет гарантировано сохранение поставок голубого топлива по украинскому маршруту.

Всемирный экономический форум начался в Давосе 22 января. Он продлится до 25 января. Темами нынешнего форума стали глобализация и взаимодействие в период четвертой индустриальной революции.

Андрей ФИЛАТОВ
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