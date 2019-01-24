Стиль "пьяный президент": Порошенко опозорился на деловой встрече

Глава Незалежной стал объектом насмешек из-за невнимательности

Петр Порошенко вместе с супругой Мариной посетил Израиль. Во время деловой встречи со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном лидер украинцев оконфузился из-за складок на костюме. Из-за проблем с тканью казалось, что пиджак был заправлен в штаны через ширинку.

Фото этого "позора" Порошенко опубликовали на его сайте, а обратила внимание на это украинский общественный деятель Татьяна Монтян, высмеяв президента страны. Вскоре кадр из новостей про визит четы Порошенко удалили, но снимок все равно остался в архиве Официального интернет-представительства президента Украины.

"Зачем он заправил пиджак в труселя?" – поинтересовалась она в Facebook, чем спровоцировала волну критики по отношению к главе Незалежной за его неопрятность.

"Это фирменный стиль Пети", "Пиджачок в штанишки, штанишки – в носочки, носочки – в сандалики. Красавец! Куда Марина смотрит?! Ладно, мятые пиджаки, провтык персонала, но вот этот казус?! Неужели трудно сказать конфиденциально – вынь пиджак из ширинки!!! Стоит, тетеря, улыбается", "Стиль "пьяный президент", "Как можно быть таким неопрятным???", "А жена его куда смотрела? Или он на прессуху прямо из сортира вышел? Жесть", – прокомментировали прокол Порошенко интернет-пользователи.

Некоторые даже пошутили, что без "рук Кремля" и русских хакеров не обошлось. А кое-кто предположил: все дело в том, что Порошенко слишком много пьет.

"Так бухать, скоро будет ходить как супермен "трусы поверх штанов", – отметил пользователь Twitter.

Как отмечает агентство НСН, президент Украины уже не раз вызывал у общественности недоумение своим внешним видом. Порошенко регулярно появляется на публике в мятых костюмах, а однажды даже продемонстрировал дырявые носки.