В Незалежной заявили, что дорога станет связующим звеном с "коренными территориями" страны

Украинцы, отчаянно мечтающие о том, чтобы Крымский мост, против строительства которого они выступали, рухнул, неожиданно нашли плюсы этого объекта. По словам директора украинского Института трансформации общества Олега Соскина, переправа через Керченский пролив позволит государству вернуть Ростовскую область и Ставропольский край.

Политолог считает, что Киеву стоит посмотреть, что будет происходить с дорогой в ближайшие два года, и воспользоваться "подарком" России. По его мнению, президент РФ Владимир Путин создал для Украины "очень хорошее логистическое транспортное сооружение". Соскин добавил, что переправа изменила экосистему в Азовско-Черноморском бассейне, и это играет на руку Незалежной.

"Если удастся каким-то образом уравновесить баланс, то этот мост будет необходим Украине, поскольку он будет хорошей логистической транспортной связкой с нашей коренной территорией, коей является Кубань",

– заявил Соскин во время чата издания "Главред".

После "возвращения" региона украинцы смогут ездить туда постоянно. Как напоминает агентство РИА ФАН, с момента начала строительства Крымского моста на Украине только и говорят о том, что его надо взорвать. Местные "специалисты" то и дело критикуют инженеров, якобы допустивших массу ошибок при возведении объекта, который, по мнению Киева, вот-вот разрушится.