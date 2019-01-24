Украину ждет газовая катастрофа

Киев бахвалится запасами голубого топлива, но следующей зимой топить будет нечем

Для обеспечения отопления на текущий зимний сезон Незалежной вполне хватит имеющихся запасов природного газа. Таким заявлением сограждан порадовал руководитель государственной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.



"Запасов хватит", – заявил он в кулуарах "Украинского завтрака" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По мнению Коболева, сокращение запасов на 5 млрд куб. м с начала отопительного сезона не является проблемой: "Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Все идет по плану" (цитируется по "Интерфаксу-Украина").

Глава "Нафтогаза" также похвастался, что его компания стала закупать газ по более низкой цене. Благодаря обширным запасам, которые были накоплены заранее, сейчас страна может себе позволить отказаться от закупок при неблагоприятной рыночной конъюнктуре.

"Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: мы пытаемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая", – отметил топ-менеджер.

Ранее сообщалось о том, что запасы природного газа в подземных хранилищах на начало отопительного сезона составили всего 12,2 млрд кубометров. На данный момент Украина обладает запасами в 11,9 млрд куб. м, что на 1,2 млрд куб. м меньше, чем на ту же дату в прошлом году.

Уровень осуществляемых "Нафтогазом" закупок действительно упал. Среднесуточный импорт в январе 2019 г. составляет около 7,5 млн куб. м, тогда как в январе прошлого года страна импортировала 25,9 млн куб. м в сутки.

Такая тактика оправдывает себя в краткосрочной перспективе, позволяя не тратить лишних денег на дорогой газ. Однако в "Нафтогазе", похоже, совсем не думают о следующей зиме, когда ситуация для Киева осложнится тем, что контракты на поставки российского газа в Незалежную подойдут к концу. Судя по тому, как в настоящий момент развиваются отношения между "Газпромом" и "Нафтогазом", шансы на то, что контракт будет своевременно продлен, минимальны.

Несмотря на заявления Киева о том, что Украина может и вовсе отказаться от прямых поставок российского газа и жить за счет реверсных поставок из Европы, в это верится с трудом. Если "Нафтогаз" не договорится с "Газпромом", то к следующей зиме промышленные предприятия Незалежной встанут, а граждане замерзнут в своих домах.