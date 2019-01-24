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Украина обыграла "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
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Москва не сможет перебить транзитный козырь Киева

Поставки российского газа через территорию Украины сохранятся и после запуска "Северного потока – 2". Это наконец-то поняли в Киеве. Теперь украинским властям приходится выкручиваться, чтобы объяснить гражданам, что прежние опасения и обвинения в адрес РФ, что она оставит Незалежную без транзитных доходов, беспочвенны.

"Объема газа, который будет идти у России через "Северный поток – 2", не хватит. Транзит через Украину с экономической точки зрения невыгодно останавливать", – успокоил зрителей ObozTV экономист Евгений Невмержицкий.

Он заявил, что РФ блефует, когда говорит о своей незаинтересованности в украинской ГТС. "Россия ведет себя с позиции силы, но у Украины есть определенные козыри, которые она может использовать, – подчеркнул экономист и пояснил, что козырь – это деньги.

"Самой России невыгодна остановка отношений с Украиной, потому что это ее деньги – российский газ идет через территорию Украины и это с коммерческой точки зрения выгодно", – подчеркнул эксперт.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Россия может отказаться от заключения транзитного договора. И хотя переговоры по новому соглашению только начались, Киев на всякий случай уже подал иск в международный суд с требованием компенсировать ему $12 млрд предполагаемых убытков от потери транзита.

В Москве не раз подчеркивали, что готовы прокачивать часть объема газа в Европу через Незалежную, но сначала нужно урегулировать все вопросы между "Газпромом" и "Нафтогазом". Кроме того, Киев должен представить план модернизации ГТС и передать ее в независимое управление.

Николай ВИКТОРОВ
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