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Украинцы опасаются: "Северный поток-2" приведет к российской диктатуре

Фото: gazprom.ru
продолжение"Нафтогаз" выдвинул ультиматум "Газпрому"
Москва заставит Украину и Европу плясать под свою энергетическую дудку

Приближающееся введение в строй топливной магистрали, строительством которой обеспокоены и Старый, и Новый Свет, породило очередную гипотезу. Если верить словам Юрия Витренко, который является исполнительным директором группы НАК "Нафтогаз Украины", после старта "Северного потока – 2" Россия обнаглеет вконец и начнет диктовать свои условия в вопросах поставок и транзита голубого топлива.

"Главное для России – достроить "Северный поток – 2", потому что если он будет построен и Россия сможет полностью отказаться от транзита через Украину, тогда, если и будут какие-то переговоры, то позиция России будет намного сильнее", – заявил Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

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Проблема будущего транзита обсуждается в данный момент в Брюсселе, где проходят трехсторонние переговоры, в которых участвуют Россия, Украина и Евросоюз.

На прошлой неделе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ратовал за сохранение транзита после 2019 г., но при одном условии: контракт должен соответствовать "всем нормам европейского права". При этом руководитель компании до конца не исключил непродление договора. Сенатор Алексей Пушков назвал последний сценарий "оздоровительной паузой".

Состоящий из двух веток "Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря, соединив РФ и ФРГ. Незалежная боится, что он ее разорит, так как страна лишится денег от транзита российского газа, напоминает РИА ФАН.

Оксана ПОДТУРКИНА
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