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В РФ рассказали о пользе остановки газового транзита через Украину

Фото: www.globallookpress.com
Российский сенатор отреагировал на заявление главы "Нафтогаза"

Прекращение газового контракта между Киевом и Москвой сыграет на руку последней. Наконец-то Незалежной будет не к чему придраться, полагает сенатор Алексей Пушков. Нет транзитного договора – нет жалоб и исков, пояснил свою позицию российский политик.

 "В этом случае "Нафтогаз" будет юридически обездвижен и не сможет выдвигать никаких претензий к России", -  поделился он своим мнением в Twitter.

Если стороны не станут продлевать транзитное соглашение, о чем, к слову, обмолвился глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, по мнению Пушкова, наступит "оздоровительная пауза".

О предполагаемом отказе от очередного контракта руководитель украинской газовой компании заявил, анонсируя министерские переговоры по транзитному вопросу. С этой целью в начале следующей недели встретятся представители обеих стран и Еврокомиссии. 



Оксана ПОДТУРКИНА
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