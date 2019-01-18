Российский сенатор отреагировал на заявление главы "Нафтогаза"

Прекращение газового контракта между Киевом и Москвой сыграет на руку последней. Наконец-то Незалежной будет не к чему придраться, полагает сенатор Алексей Пушков. Нет транзитного договора – нет жалоб и исков, пояснил свою позицию российский политик.

"В этом случае "Нафтогаз" будет юридически обездвижен и не сможет выдвигать никаких претензий к России", - поделился он своим мнением в Twitter.

Если стороны не станут продлевать транзитное соглашение, о чем, к слову, обмолвился глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, по мнению Пушкова, наступит "оздоровительная пауза".

Нафтогаз допустил, что в 2020 г. Украина и Россия могут вступить без нового газового контракта. Вероятно, это было бы наилучшим решением: в этом случае Нафтогаз будет юридически обездвижен и не сможет выдвигать никаких претензий к России. Это была бы оздоровительная пауза. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 января 2019 г.

О предполагаемом отказе от очередного контракта руководитель украинской газовой компании заявил, анонсируя министерские переговоры по транзитному вопросу. С этой целью в начале следующей недели встретятся представители обеих стран и Еврокомиссии.







