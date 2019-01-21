"Северный поток-2" оказался вне власти Берлина

Германия публично указала США на их место

Попытки Белого дома помешать строительству газопровода из РФ в ФРГ и привлечение к этому вопросу дипломатов вывели Берлин из себя. Об этом свидетельствует заявление главы энергетического ведомства Германии Петера Альтмайера о том,что у федерального правительства нет правовых оснований вмешиваться в реализацию "Северного потока-2".

"Альтмайер – наиболее близкий к Ангеле Меркель член кабинета, и его заявление – это практически позиция канцлера", - поясняет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, выступление министра нужно оценивать с двух позиций. С одной стороны, действительно, Берлин не может вмешиваться в ход коммерческого проекта, большая часть которого лежит даже вне немецкой юрисдикции.

А с другой, министр ФРГ указал на место послу США Ричарду Гренеллу, который видит свою миссию в том, чтобы помешать "Северному потоку-2" и делает все, чтобы создать для газопровода проблемы или хотя бы создать впечатление, что эти проблемы есть.

"Поэтому, чтобы обезопасить своих однопартийцев от излишнего давления, Альтмайер и сделал публичное заявление, которое предполагает, что позиция ФРГ известна, а посол США может заявлять все что хочет", – подчеркнул Брутер в интервью RT.

Ранее посол Гренелл разослал инвесторам "Северного потока-2" письма с напоминанием о том, что против них могут включить американские санкции. В ответ министр Альтмайер дал интервью изданию Handelsblatt, в котором подчеркнул, что строительство продолжается и Берлин не намерен вмешиваться в это дело.