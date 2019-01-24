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Янукович сможет избежать тюрьмы

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
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Экс-главе Незалежной придется держаться подальше от своей страны

Бывший президент Украины Виктор Янукович – государственный изменник. Такой вердикт огласил в четверг, 24 января, судья Оболонского районного суда Киева.

"Суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения, считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", – приводит РИА "Новости" слова судьи.

Во время оглашения приговора было отмечено, что Янукович своей вины не признал.

Дело о госизмене экс-президента тянется с июня 2017 года. Процесс заочный, поскольку обвиняемый находится за пределами Украины. Более того, за все время разбирательств сам Янукович ни разу не выступил на заседании, считая обвинения в свой адрес политически мотивированными.

Накануне защита Януковича указала, что легитимность процесса и вынесение приговора поставлены под сомнение, поскольку нарушена юридическая процедура.

"Суд сделал все возможное для того, чтобы Виктор Федорович не смог принять участие. В частности, относительно заседания суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу. Виктор Янукович не является оповещенными и не может считаться уведомленным", – цитирует "Газета.ру" адвоката Виталия Сердюка.

Изначально прокуратура требовала пожизненного заключения для экс-президента, но затем сочла, что и 15 лет тюрьмы будет достаточно.

Как Киев намерен добиваться исполнения наказания, пока не ясно. Не известно даже, где сейчас находится Янукович. Считается, что последние 4 года он жил в России – в районе Ростова и на Рублевке в Подмосковье. Но в конце прошлого года его представитель говорил, что Янукович собирается подлечиться в Израиле.

В любом случае украинские власти настроены серьезно. Прокурор Руслан Кравченко даже допустил, что в Киеве будет создано специальное подразделение "типа Моссада", чтобы выкрасть Януковича и доставить на Украину.

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