Янукович сможет избежать тюрьмы

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Бывший президент Украины Виктор Янукович – государственный изменник. Такой вердикт огласил в четверг, 24 января, судья Оболонского районного суда Киева.
"Суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения, считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", – приводит РИА "Новости" слова судьи.
Во время оглашения приговора было отмечено, что Янукович своей вины не признал.
Дело о госизмене экс-президента тянется с июня 2017 года. Процесс заочный, поскольку обвиняемый находится за пределами Украины. Более того, за все время разбирательств сам Янукович ни разу не выступил на заседании, считая обвинения в свой адрес политически мотивированными.
Накануне защита Януковича указала, что легитимность процесса и вынесение приговора поставлены под сомнение, поскольку нарушена юридическая процедура.
"Суд сделал все возможное для того, чтобы Виктор Федорович не смог принять участие. В частности, относительно заседания суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу. Виктор Янукович не является оповещенными и не может считаться уведомленным", – цитирует "Газета.ру" адвоката Виталия Сердюка.
Изначально прокуратура требовала пожизненного заключения для экс-президента, но затем сочла, что и 15 лет тюрьмы будет достаточно.
Как Киев намерен добиваться исполнения наказания, пока не ясно. Не известно даже, где сейчас находится Янукович. Считается, что последние 4 года он жил в России – в районе Ростова и на Рублевке в Подмосковье. Но в конце прошлого года его представитель говорил, что Янукович собирается подлечиться в Израиле.
В любом случае украинские власти настроены серьезно. Прокурор Руслан Кравченко даже допустил, что в Киеве будет создано специальное подразделение "типа Моссада", чтобы выкрасть Януковича и доставить на Украину.
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