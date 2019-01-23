Януковичу грозит пожизненное заключение

Экс-президента обвиняют в том, что он якобы помог России "аннексировать" Крым, в результате чего границы Украины изменились

Оболонский районный суд Киева вынесет в четверг, 24 января, свое решение по делу о госизмене Виктора Януковича, начатого против него после свержения с должности в результате переворота в Незалежной. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что приговор, скорее всего, будет обвинительным и крайне суровым.

Эксперт полагает, что подобное решение судьи используют действующие власти Украины в своей избирательной кампании. Ведь выборы президента страны пройдут уже 31 марта 2019-го, а осенью состоятся парламентские.

"Говоря о тяжести приговора, думаю, что будет назначен очень серьезный срок, а возможно даже максимальная мера наказания – пожизненное заключение", – заявил Бортник агентству РИА Новости.

Он добавил, что решение суда, вероятно, обжалуют, но точку в этом деле поставят лишь европейские инстанции. Эксперт также полагает, что Янукович не окажется в тюрьме в случае обвинительного приговора, потому что объявить его в международный розыск не получится – например, в Интерполе дело бывшего президента Украины считают политическим.

Изначально прокуратура Незалежной хотела потребовать для Януковича пожизненный срок, но позже попросила суд дать ему 15 лет колонии.

Экс-политик не смог выступить в суде с последним словом, но он не раз говорил о том, что отрицает свою вину. Помешали этому травмы ноги и позвоночника, которые Янукович получил во время занятий теннисом. Из-за плохого самочувствия бывший президент Украины даже не мог подняться с кровати.

В конце 2018-го адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что его подзащитный может уехать в Израиль, чтобы подлечиться. Власти Незалежной надеялись, что им удастся задержать обвиняемого в госизмене на Земле Обетованной. Однако позволит ли Израиль это сделать, неизвестно.