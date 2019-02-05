Киев ищет добровольцев для экспедиции в Керченский пролив

Порошенко планирует новую провокацию руками военных камикадзе и журналистов

Президент Украины может пересекать вместе с группой товарищей Керченский пролив под Крымским мостом сколько угодно раз, главное, чтобы украинские корабли соблюдали правила прохода в данной акватории. Так прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявление Петра Порошенко о том, что киевские власти не откажутся от прохождения своих судов из Черного в Азовское море и в обратном направлении, но на борту следующего плавсредства будут "только добровольцы".

"Пусть Порошенко пересекает пролив в день хоть по десять раз, ему никто не мешает. Но есть правила прохождения Керченского пролива, уведомляется об этом комендант порта, в данном случае порта Керчи. Он должен получить заявку о прохождении судов – как военных, так и гражданских, с журналистами или без них",

– сказал РИА ФАН Джабаров.

По его словам, высказывания действующего главы украинского государства понятны в преддверии президентских выборов на Украине, которые намечены на 31 марта.

Если будут соблюдены все нормы и требования, то никто не мешает кораблям Незалежной пересекать пролив, подчеркнул сенатор. Но ежели украинцы пойдут напролом, предупредил Джабаров, вот тогда у Киева будут проблемы.

"На провокацию будет соответствующий ответ, мало не покажется",

– резюмировал он.

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что пан Порошенко сам делает проблему из ничего, подтверждая мнение сенатора о простом решении вопроса – подать заявку на прохождение в Керченском проливе и дождаться разрешения. Он напомнил о победоносном походе украинских кораблей в сентябре прошлого года, о чем раструбили в Киеве.

"Они это преподнесли как великую победу, хотя там все было по инструкции. Там есть инструкция, и она не менялась с тех времен, когда Керчь принадлежала Украине", – заметил эксперт в комментарии Nation News.

Свой спич Петр Алексеевич проговорил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы 100%-ов будем требовать обеспечения свободного использования (Керченского пролива) в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания. Я не буду говорить, когда (осуществится проход судов), но пойдут только добровольцы. Не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, и очень просится (первый вице-спикер Верховной рады) Ирина Геращенко. Но мы точно пойдем и будем отстаивать свободу мореплавания",

– убеждал электорат пан Порошенко.

На призыв стать добровольцем уже откликнулся завсегдатай российский ток-шоу украинский политолог Вячеслав Ковтун. В эфире программы "Время покажет" на Первом канале он отрапортовал: "Если родина позовет, я готов быть на этом корабле, если он отправится".

На что донецкий политолог Владимир Корнилов посоветовал гостю потренироваться со страной – членом НАТО: "Соберите добровольцев во главе с Ковтуном и пройдите, не предупреждая (через Босфор и Дарданеллы). Посмотрите, что с вами сделает турецкая береговая охрана", – предложил Корнилов.

