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Шуточный президент: Запад назначил нового главу Незалежной

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеОставшейся без России Украине предрекли возврат в средневековье
Соединенные Штаты воспринимают комика Зеленского всерьез

Пятая часть населения Украины пока не определилась, за кого будет голосовать на предстоящих выборах национального лидера 31 марта.

Пять лет спустя после Майдана 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, для них поддержка Зеленского станет способом противостояния коррумпированным властям нынешней Украины, отмечает Politico.

Издание подчеркивает, что у популярного шоумена есть и слабые места. У Зеленского нет региональной партийной структуры, он связан с олигархом Игорем Коломойским, а его компания "Квартал 95" зарабатывает свои деньги в России. 

"Годами мы голосовали за серьезных людей, и все, что мы получили, – это фарс. Почему бы не проголосовать за комика и посмотреть, что случится", – приводит издание популярную сегодня в Киеве шутку. 

Возможно, протестные настроения в Незалежной достигнут той точки, когда президентом станет комедийный актер.

На Западе подчеркивают, что результаты украинских президентских выборов предсказать невозможно. Однако одно можно заявить определенно: избирательная кампания будет грязной. Петр Порошенко и другие кандидаты будут использовать троллей, ботов и множество нечистых трюков, чтобы улучшить свой имидж в медиа и опорочить своих оппонентов.

Валентина МАЙОРОВА
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