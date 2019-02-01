Зеленского назвали проектом Кремля

Команда Порошенко обвинила кандидата в президенты в работе на Москву

Неожиданный лидер президентской предвыборной гонки на Украине вовсе не политик и не шоумен, а самый настоящий рупор российской пропаганды. Об этом заявила представитель президента Незалежной в Верховной раде Ирина Луценко.



"Он является российским бизнесменом, он получает по сей день роялти – средства за свои права от фильмов, которые он снял в РФ. Он является российским пропагандистом. Я беру на себя смелость так заявлять. Потому что он получил 35 млн рублей от Министерства культуры России за пропагандистский фильм, который он снимал о похоронах Порошенко",

– заявила депутат в эфире телеканала "Прямой".

Политик напомнила о том, что замглавы общественного совета Министерства культуры РФ Павел Пожигайло ранее предлагал наградить украинского комика орденом Дружбы. "Сегодня деятельность Зеленского полезна для России. Поскольку он топит Порошенко, который действительно является русофобом", – подытожила Луценко.

По ее словам, Зеленский в 2012 г. дал большое интервью журналу Forbes, в котором в подробностях рассказал, как стал мультимиллионером в России. Тогда будущий кандидат в президенты страны говорил о том, что у него много недвижимости в РФ. Этот факт, по словам нардепа, доказывает и нынешняя декларация актера.

Владимир Зеленский подал документы о выдвижении в кандидаты на президентский пост 25 января. Перед этим он заявил, что он и его коллектив не работают в России. Так, 24 января он вышел из состава конечных бенефициаров кипрского офшора Green Family Ltd., который является соучредителем украинской студии Зеленского – ООО "95 квартал", а также трех фирм, действующих в России: ООО "Вайсберг Пикчерс", ООО "Платинумфильм" и ООО "Грин Филмс", о которых рассказывала украинская служба "Радио Свобода". Кроме того, принадлежащая актеру российская компания "Квартал Синема" не так давно была закрыта решением органа регистрации.

В конце декабря прошлого года Зеленский в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил, что последний фильм делал с российскими коллегами в 2012 г., а в эфир он вышел в 2014-м.

Накануне социологическая группа "Рейтинг" сообщила о том, что Владимир Зеленский впервые вырвался в лидеры президентской гонки. Если бы выборы состоялись на этой неделе, шоумен стал бы победителем первого тура, набрав 19% голосов. Ранее считавшаяся основным претендентом на президентство экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отстает от Зеленского совсем немного: ей готовы выразить поддержку 18,2% определившихся со своими симпатиями избирателей.

По традиции электоральные предпочтения украинцев сильно зависят от территории проживания. Если Зеленскому симпатизируют в основном на юге и востоке Украины, то Тимошенко – в центре и на севере страны.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта.