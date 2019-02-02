"Власть сходит с ума": кандидатов в президенты Украины начали преследовать

Потенциальные лидеры Незалежной страдают от нападений и аварий

Выборная кампания на Украине в самом разгаре и обещает быть "веселой". Помимо жарких политических споров между соперниками президентская гонка становится богатой на происшествия с главными действующими лицами.

Так, за сутки досталось кандидату в президенты от партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александру Вилкулу. Во время встречи со своим электоратом в Бердянске на него напали и прыснули в лицо зеленкой. Полиция задержала хулигана. Позже Вилкул записал видеообращение, в котором обвинил в нападении действующие власти.

"Я со 100% уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а эти черти всегда подконтрольны СБУ, иначе бы они уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами",

– написал он в Facebook.

По его словам, действующая на Украине власть "сходит с ума" из-за того, что знает истинный уровень поддержки Вилкула среди украинцев.

Беда посерьезнее приключилась с депутатом Рады Ольгой Богомолец, которая баллотируется от "Блока Петра Порошенко". В Одессе после эфира ее автомобиль протаранил ВАЗ, когда она находилась в машине. В результате ДТП она травмировала плечо и ногу, правда помощь "скорой" не понадобилась.

Очевидцы рассказали изданию "048.ua" о том, что авария была неслучайной. ВАЗ специально "пошел на таран" автомобиля парламентария и "целился" именно в место пассажира спереди, где сидела Богомолец.