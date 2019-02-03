Шоумена предупредили о неприятных последствиях

Переигравший всех кандидатов в президенты актер Владимир Зеленский обескуражил западных дипломатов.

Как стало известно, шоумен 23 января встречался с послами западных стран в представительстве ЕС на Украине. В ходе переговоров он сделал неожиданное заявление. Отвечая на вопрос особо настойчивой представительницы Франции Изабель Дюмон о решении конфликта в Донбассе, Зеленский сообщил, что планирует позвать российского лидера Владимира Путина за стол переговоров в случае победы на президентских выборах. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет украинское издание "Страна".

"...послы у него спросили – не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы",

– говорится в сообщении.



Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в конце января.

Между тем другие претенденты на пост главы государства пытаются завоевать доверие избирателей прямо противоположными заявлениями. Так, экс-депутат Верховной рады Инна Богословская призвала украинцев бороться с Россией с помощью графитовых бомб.

"Графитовые бомбы – то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь",

– заявила она во время дебатов в эфире радио "Новое время".

Графитовой бомбой условно называют боеприпас, который содержит графитовые нити. При взрыве они рассеиваются и, попадая на линии электропередач или электростанцию, вызывают короткое замыкание и выводят из строя энергосистемы.