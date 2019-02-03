Чудом спасся: разъяренные украинцы накинулись на Порошенко

Главу Незалежной едва не побили

Шансы Петра Порошенко сохранить власть стремительно тают.

Об очередном конфузе украинского лидера рассказал глава "Радикальной партии" Олег Ляшко. Жители Черниговской области встретили президента весьма прохладно. В Козельце озлобленные нищетой местные жители обступили Порошенко и начали задавать неудобные вопросы. Как выяснилось, ответа на то, как прожить на копеечную зарплату и прокормить семью, у главы государства не было.

По словам Ляшко, действующий пока президент заявил, что за подобные вещи не отвечает, тем самым подлив масла в огонь. Разъяренные украинцы едва не побили Порошенко.

"...президент отмахивается от людей, как от надоедливых мух и говорит: "Я за то не отвечаю! Я за это не отвечаю" Зачем нам президент, который ни за что не отвечает?"

– задался вопросом депутат Рады в эфире телеканала "112".

Напомним, рейтинг Петра Порошенко неумолимо падает. По данным последних опросов, самым популярным кандидатом в президенты Украины сейчас является шоумен Владимир Зеленский. Как сообщалось ранее, артист шокировал западных дипломатов неожиданным заявлением. Он рассказал о планах позвать российского лидера Владимира Путина за стол переговоров в случае своей победы в выборах.

