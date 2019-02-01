"Аферист, казнокрад": Порошенко облили грязью за прилюдную любовь

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Президент
Незалежной написал жене Марине теплые слова в своем Twitter-аккаунте. Он
разместил фото, на котором нежно обнимает первую леди Украины.
"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Безгранично благодарен Господу за то, что встретил такую чрезвычайную женщину – светлую, отзывчивую, мудрую и волшебную! С Днем рождения, моя единственная!"
– написал Петр Порошенко супруге.
Однако далеко не все пользователи соцсети разделили чувства президента. Его жену и самого главу разнесли в пух и прах, не стесняясь в выражениях.
"Аферист, вор, казнокрад, палач украинского народа", "И передайте еще от остальных, что мы хотели бы вас, воров и подонков, не знать", "Ну все, украинцы, ждите: сегодня Петька в синьке опять отчебучит вам пару новых обещаний", "Человек без совести, то есть упырь, не способен испытать настоящее земное счастье, не дано им", "Не произноси слова о Господе!!! Дьявол твой хозяин!!!"
– прокомментировали пост главы государства пользователи.
Некоторые предположили, что на фото – постановочная сцена и в семье президента все отнюдь не гладко. По мнению фолловеров, у Марины Порошенко есть мужчина на стороне.
Поряд з тобою, кохана, відчуваю себе найщасливішим чоловіком на землі. Безмежно вдячний Господу за те, що зустрів таку надзвичайну жінку – світлу, чуйну, мудру та чарівну!— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 февраля 2019 г.
З Днем народження, моя єдина! pic.twitter.com/3gwnpSB4Cv
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