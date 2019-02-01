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"Аферист, казнокрад": Порошенко облили грязью за прилюдную любовь

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине объявили "второй Голодомор"
Счастье украинского лидера испортили его же соотечественники

Президент Незалежной написал жене Марине теплые слова в своем Twitter-аккаунте. Он разместил фото, на котором нежно обнимает первую леди Украины.

"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Безгранично благодарен Господу за то, что встретил такую ​​чрезвычайную женщину – светлую, отзывчивую, мудрую и волшебную! С Днем рождения, моя единственная!"

– написал Петр Порошенко супруге.

Однако далеко не все пользователи соцсети разделили чувства президента. Его жену и самого главу разнесли в пух и прах, не стесняясь в выражениях.

"Аферист, вор, казнокрад, палач украинского народа", "И передайте еще от остальных, что мы хотели бы вас, воров и подонков, не знать", "Ну все, украинцы, ждите: сегодня Петька в синьке опять отчебучит вам пару новых обещаний", "Человек без совести, то есть упырь, не способен испытать настоящее земное счастье, не дано им", "Не произноси слова о Господе!!! Дьявол твой хозяин!!!"

– прокомментировали пост главы государства пользователи.

Некоторые предположили, что на фото – постановочная сцена и в семье президента все отнюдь не гладко. По мнению фолловеров, у Марины Порошенко есть мужчина на стороне.


Людмила ФОКАНОВА
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