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Поэт Рыбчинский назвал происходящее на Украине "вторым Голодомором"

Фото: www.globallookpress.com
Ничего подобного не было даже в первые годы независимости

Как охарактеризовать жизнь в Незалежной одной фразой, спросили у поэта и драматурга Юрия Рыбчинского. Одной фразой ответ не ограничился.

По мнению народного артиста Украины, то, что сейчас творится в стране – это самая что ни на есть разруха. Рыбчинский. Киевская власть довела народ до ручки, в государстве наступил "второй Голодомор".

"То, что происходит сейчас – это руина. Это такая же руина, которая произошла после смерти Богдана Хмельницкого. Это второй Голодомор, потому что я каждый день со своего балкона вижу бомжей, старых людей, так сказать, которые в мусорных ящиках ищут пищу",

заявил украинский поэт ближе к пятой минуте блиц-интервью главному редактору "ГОРДОН" Алеси Бацман. Он отметил, что ничего подобного не было в самые тяжелые времена, когда распался СССР.

Кроме происходящего, Рыбчинский также кратко дал характеристики каждому участнику президентской гонки. Тимошенко, по его словам, гениальный политик. Зеленский – хороший организатор. Нашлись слова и для действующего главы государства.

"Богатый человек, который хочет стать еще богаче. Человек с гипертрофированным аппетитом",

– назвал драматург Петра Порошенко.  

Олега Ляшко собеседник сравнил с литературными героями: с Остапом Бендером, Хлестаковым и Чичиковым. А потом прочел пару своих стихов.

"Все мы в этом мире лишние, возлюби себя, как ближнего", – начал Рыбчинский.

"Посвящается Олегу Ляшко", – вмешался журналист Дмитрий Гордон, который снимал разговор на камеру.  



Ксения АНДРЕЕВА
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