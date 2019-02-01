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Киев готовит провокацию против Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua
Украинские власти собирают псевдомитинги для "газовой принцессы"

Киев всерьез взялся за одного из лидеров президентской гонки – главу "Батькивщины" и депутата Верховной рады Юлию Тимошенко. Против нее и партии планируются провокационные действия, в том числе собрания фейковых митингов с раздачей денег участникам, чтобы потом обвинить кандидата в проплаченных мероприятиях. Об этом сообщается сегодня на сайте политсилы.

"По данным, полученным партией из нескольких надежных источников, власть готовит очередную масштабную провокацию против "Батькивщины" и Юлии Тимошенко",

говорится в заявлении.

В партии отметили, что в последние дни на Украине массово вербуют украинцев для участия в уличных акциях якобы от имени "Батькивщины". Цена вопроса – от 400 до 750 грн за 4 часа "отработки" на мероприятии.

Ближайший псевдомитинг под знаменами партии с созданием палаточного городка сроком на два месяца намечен на воскресенье, 3 февраля, в Мариинском парке в Киеве.

"Нам известно, что на таких псевдоакциях "Батькивщины" процесс раздачи денег участникам будет фиксироваться на камеры, чтобы потом фейковые новости с громкими заголовками были растиражированы",

– предупреждают граждан страны в сообщении.

Накануне на странице в Facebook пани Тимошенко разместила свое выступление перед избирателями на Сумщине, где она обвинила действующие власти в обмане народа с ценами на голубое топливо, подчеркнув, что "дешевого газа собственной добычи нам хватает на все нужды населения и бюджетной сферы".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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