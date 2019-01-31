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На Украине началась активная фаза предвыборной президентской гонки. Явный ее фаворит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вполне ожидаемо оседлала любимого коника – газ и неподъемную цену за него для населения. Вот и ныне, окормляя свой возможный электорат на Сумщине, депутат Верховной рады сообщила народу "новость" – кругом обман и коррупция в газовой отрасли.
Гневный пост с видео бывший премьер разместила на своей странице в Facebook.
"То, что происходит в газовой сфере сейчас, – это большой обман и коррупция. Дешевого газа собственной добычи нам хватает на все нужды населения и бюджетной сферы. Но сейчас людей заставляют платить за газ по мифическим и завышенным "европейским" ценам", – заявила Юлия Владимировна.
"Газовая принцесса" обещала вернуть "такой порядок", чтобы украинцы могли потреблять отечественное голубое топливо.
"При этом сниженная цена на газ учтет 30%-ную рентабельность для газодобывающей отрасли", – сообщила пани Тимошенко.
Также политик коснулась еще одной чувствительной темы – зарплат. Их она намерена увеличить в 3,5 раза до уровня соседней Польши.
"Новый экономический курс, разработанный лучшими специалистами, позволит это сделать, поскольку содержит конкретные пути укрепления нашей экономики. А рост доходов украинцев до европейского уровня в свою очередь повысит платежеспособность людей, стимулирует внутренний спрос и усилит экономику "изнутри", – заключила свои обіцянки кандидатша.
Пользователи под постом большинством поддержали ее в качестве будущего лидера нации, страница просто утонула в народном елее.
Напомним, буквально накануне стало известно, что украинская компания
"ТАС Энергия страны" впервые в истории Незалежной экспортировала собственный газ в Европу.
Правда, в тестовом режиме.
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