Кандидат в президенты вывела на чистую воду руководство страны за цены на топливо

На Украине началась активная фаза предвыборной президентской гонки. Явный ее фаворит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вполне ожидаемо оседлала любимого коника – газ и неподъемную цену за него для населения. Вот и ныне, окормляя свой возможный электорат на Сумщине, депутат Верховной рады сообщила народу "новость" – кругом обман и коррупция в газовой отрасли.

Гневный пост с видео бывший премьер разместила на своей странице в Facebook.

"То, что происходит в газовой сфере сейчас, – это большой обман и коррупция. Дешевого газа собственной добычи нам хватает на все нужды населения и бюджетной сферы. Но сейчас людей заставляют платить за газ по мифическим и завышенным "европейским" ценам", – заявила Юлия Владимировна.

"Газовая принцесса" обещала вернуть "такой порядок", чтобы украинцы могли потреблять отечественное голубое топливо.

"При этом сниженная цена на газ учтет 30%-ную рентабельность для газодобывающей отрасли", – сообщила пани Тимошенко.

Также политик коснулась еще одной чувствительной темы – зарплат. Их она намерена увеличить в 3,5 раза до уровня соседней Польши.

"Новый экономический курс, разработанный лучшими специалистами, позволит это сделать, поскольку содержит конкретные пути укрепления нашей экономики. А рост доходов украинцев до европейского уровня в свою очередь повысит платежеспособность людей, стимулирует внутренний спрос и усилит экономику "изнутри", – заключила свои обіцянки кандидатша.

Пользователи под постом большинством поддержали ее в качестве будущего лидера нации, страница просто утонула в народном елее.

Напомним, буквально накануне стало известно, что украинская компания "ТАС Энергия страны" впервые в истории Незалежной экспортировала собственный газ в Европу. Правда, в тестовом режиме.

