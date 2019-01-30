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Украина впервые продала европейцам свой газ

Фото: www.globallookpress.com
Перекачка голубого топлива прошла в тестовом режиме

Компания "ТАС Энергия страны" впервые в истории Украины экспортировала собственный газ в Европу. Об этом сообщил ее глава Максим Дмитрук. Он отметил, что произведенные сегодня поставки голубого топлива в Словакию были тестовыми.

"Мы совместно с нашими европейскими партнерами проверяем таможенные режимы и работу операторов сопредельных стран. Дополнительно планируем осуществить еще несколько тестов, в том числе экспорт из таможенного склада... Это лишь первый шаг для интеграции в европейское энергетическое сообщество", – заявил в комментарии EXPRO Дмитрук.

Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED.

Как пишет издание, экспорт газа стал возможен после снижения тарифов на вход и выход в ГТС Украины с начала нынешнего года. Этот шаг поможет Незалежной диверсифицировать свою роль на европейских рынках, являясь не только основным транспортером российского газа и импортером топлива из Европы, но и став самостоятельным экспортером.

"ТАС Энергия страны" основана в 2017 г. Ее владельцем является исключительно бывший – экс-вице-премьер, экс-министр соцполитики и экс-депутат Верховной рады Сергей Тигипко. Компания занимается поставками газа и электроэнергии местным потребителям, в том числе физлицам.

В апреле прошлого года "ТАС Энергия страны" начала предлагать природный газ на Украинской энергетической бирже (УЭБ). 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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