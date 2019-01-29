Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Глобальный провал: "Северный поток – 2" убил надежды украинцев на процветание

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Северный поток - 2" притесняют по трем причинам
Киев впал в отчаяние из-за неизбежного запуска российского газопровода

Депутат Верховной рады Вадим Ивщенко считает, что строительство "Северного потока – 2" является большим провалом украинской дипломатии.

По его словам, после запуска газопровода Киев оставят без транзита, из-за чего страна недосчитается нескольких миллиардов долларов.

"Они (Россия) запустят "Северный поток – 2", они запустят другие потоки, там южный поток, они перекроют транзит газа, они лишат Украину четырех миллиардов транзитных денег – а это фактически большие средства",

заявил Ивщенко в эфире телеканала NewsOne.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложные политические отношения, Украина продолжает торговлю с Россией. Москва, по мнению депутата, может шантажировать этим Киев, передает телеканал "360".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода, который протянутся по дну Балтийского моря от России до Германии. Мощность магистрали составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершение проекта намечено на конец нынешнего года. Германия, Австрия и ряд других стран поддерживают проект, поскольку он принесет ощутимую экономическую выгоду Евросоюзу. США и ряд восточноевропейских государств выступают против проекта. Однако весомых оснований для прекращения строительства они предложить не могут.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей