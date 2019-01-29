Глобальный провал: "Северный поток – 2" убил надежды украинцев на процветание

Киев впал в отчаяние из-за неизбежного запуска российского газопровода

Депутат Верховной рады Вадим Ивщенко считает, что строительство "Северного потока – 2" является большим провалом украинской дипломатии.

По его словам, после запуска газопровода Киев оставят без транзита, из-за чего страна недосчитается нескольких миллиардов долларов.

"Они (Россия) запустят "Северный поток – 2", они запустят другие потоки, там южный поток, они перекроют транзит газа, они лишат Украину четырех миллиардов транзитных денег – а это фактически большие средства",

– заявил Ивщенко в эфире телеканала NewsOne.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сложные политические отношения, Украина продолжает торговлю с Россией. Москва, по мнению депутата, может шантажировать этим Киев, передает телеканал "360".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода, который протянутся по дну Балтийского моря от России до Германии. Мощность магистрали составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершение проекта намечено на конец нынешнего года. Германия, Австрия и ряд других стран поддерживают проект, поскольку он принесет ощутимую экономическую выгоду Евросоюзу. США и ряд восточноевропейских государств выступают против проекта. Однако весомых оснований для прекращения строительства они предложить не могут.