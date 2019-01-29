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"Северный поток - 2" притесняют по трем причинам

Фото: www.globallookpress.com
Американцы ведут сложную игру, но потерпят крах по всем направлениям

Проект строительства российской газовой магистрали крайне раздражает американское руководство. Вашингтон всеми силами пытается помешать возведению газопровода. При этом Белый дом и Госдеп преследуют как минимум три цели. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Пытаясь сорвать "Северный поток – 2", США хотят вынудить Европу закупать американский сланцевый газ, показать ей ее место младшего партнера американского "большого брата" и вынудить Россию содержать за счет транзита приходящую в упадок Украину. Трех зайцев одним выстрелом – таков замысел", – написал сенатор в своем Twitter.

При этом у Вашингтона не хватает смелости раскрывать истинные причины нападок на "Северный поток – 2". Во всех публичных заявлениях представители властей США говорят о том, что новая труба представляет угрозу энергетической безопасности Евросоюза и что якобы именно по этой причине европейцам крайне опасно соглашаться на ее строительство.

Однако то упорство, с которым США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ, за который потребителям придется заплатить втридорога, показывает, что американцы преследуют меркантильные цели. Именно из-за нежелания тратить деньги на "восстановление" Украины они пытаются фактически возложить эту обязанность на РФ: в Вашингтоне надеются, что Киеву хватит тех миллиардов долларов, которые Москва будет платить ему ежегодно за транзит.

Алексей Пушков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его протяженность составит 1220 км, а мощность – 55 млрд кубометров в год. Ожидается, что возведение газопровода будет завершено в конце 2019 года.

Германия, Австрия и ряд других стран поддерживают проект, поскольку он принесет ощутимую экономическую выгоду Евросоюзу. США и ряд восточноевропейских государств выступают против проекта. Однако весомых оснований для прекращения строительства они предложить не могут.

Андрей ФИЛАТОВ
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