Американцы ведут сложную игру, но потерпят крах по всем направлениям

Проект строительства российской газовой магистрали крайне раздражает американское руководство. Вашингтон всеми силами пытается помешать возведению газопровода. При этом Белый дом и Госдеп преследуют как минимум три цели. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.



"Пытаясь сорвать "Северный поток – 2", США хотят вынудить Европу закупать американский сланцевый газ, показать ей ее место младшего партнера американского "большого брата" и вынудить Россию содержать за счет транзита приходящую в упадок Украину. Трех зайцев одним выстрелом – таков замысел", – написал сенатор в своем Twitter.

При этом у Вашингтона не хватает смелости раскрывать истинные причины нападок на "Северный поток – 2". Во всех публичных заявлениях представители властей США говорят о том, что новая труба представляет угрозу энергетической безопасности Евросоюза и что якобы именно по этой причине европейцам крайне опасно соглашаться на ее строительство.

Однако то упорство, с которым США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ, за который потребителям придется заплатить втридорога, показывает, что американцы преследуют меркантильные цели. Именно из-за нежелания тратить деньги на "восстановление" Украины они пытаются фактически возложить эту обязанность на РФ: в Вашингтоне надеются, что Киеву хватит тех миллиардов долларов, которые Москва будет платить ему ежегодно за транзит.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его протяженность составит 1220 км, а мощность – 55 млрд кубометров в год. Ожидается, что возведение газопровода будет завершено в конце 2019 года.

Германия, Австрия и ряд других стран поддерживают проект, поскольку он принесет ощутимую экономическую выгоду Евросоюзу. США и ряд восточноевропейских государств выступают против проекта. Однако весомых оснований для прекращения строительства они предложить не могут.