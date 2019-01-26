Варшава уже не надеется даже на санкции со стороны США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что строительство "Северного потока – 2" уже невозможно остановить никакими способами.

По его словам, дружба между Россией и Германией очень сильная и ничто не способно повлиять на возведение газопровода, даже санкции со стороны США. При этом Моравецкий подчеркнул, что реализация этого проекта "эгоистична".

"Мы считаем, что это противоречит европейским правилам. Мы также считаем, что это противоречит гарантиям безопасности для Украины и для Польши",

- цитирует его издание Interia.

Премьер-министр призвал союзников Польши объединиться и вместе противостоять российскому газопроводу.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет от побережья России до Германии напрямую по дну Балтийского моря. Заявленная мощность двух ниток трубопровода – 55 млрд куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость Европы от РФ, и предлагают Европе решать свои энергетические потребности за счет закупок американского СПГ.