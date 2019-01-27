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Австрийцы раскритиковали США за попытки остановить "Северный поток - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Давление американцев на Евросоюз вызывает все больше возмущения

В этот раз бесцеремонность Вашингтона в ситуации с российским газопроводом вывела из себя президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

Глава государства довольно резко высказался о политике США. Недовольство австрийского лидера вызвали также и противоречия по иранской ядерной сделке.

"Американское правительство относится к Евросоюзу и отдельным странам-членам как к колониям",

цитирует его Standard.

Напомним, американцы всячески пытаются остановить строительство "Северного потока – 2", так как надеются навязать европейцам дорогой СПГ. Против проекта выступает и Украина – власти боятся потерять деньги от транзита нашего газа. Среди противников также – Польша, Латвия и Литва. Впрочем, поляки накануне признали, что помешать осуществлению проекта уже невозможно.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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