Прекратить строительство не получится при всем желании

Официальный Берлин доходчиво и понятно объяснил Киеву, что проект "Северный поток – 2" будет реализован, несмотря на украинские попытки этому помешать. В очередной раз твердую позицию своей страны по этому вопросу озвучил посол Германии в Незалежной Эрнст Райхель.



Дипломат был гостем программы на украинском телеканале ObozTV, и его спросили, разделяет ли он мнение о том, что после завершения строительства нового газопровода Россия сможет более открыто атаковать Украину, поскольку ей уже будет не нужен транзит по украинскому маршруту.

Райхель отметил, что не выступает в роли адвоката российско-европейского газового проекта, но напомнил о том, что "Газпром" тянет трубу с привлечением частного европейского капитала. Немецкое правительство свои деньги в проект не вкладывало. "Есть, например, компания Shell, которая вовлечена в этот проект, то есть это вопрос коммерции, бизнеса", – заявил посол.

Поскольку для Украины это чисто политический вопрос, канцлер ФРГ Ангела Меркель идет навстречу пожеланиям Киева и "прилагает немало усилий, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась транзитной страной для российского газа", добавил он.

По словам Райхеля, возведение трубопровода ведется строго в рамках закона. Все страны выдали необходимые разрешения. Поэтому оснований для прекращения строительства нет.

"Возможно ли сейчас на этой стадии остановить процесс строительства, например немецким правительством? По моему мнению и по мнению экспертов, изучающих этот вопрос, скорее всего нет, невозможно. Потому что разрешения на строительство были одобрены всеми странами, которые имеют выход к морю. Исключением является только Дания, которая все еще сомневается. Но отменить или отозвать эти разрешения по политическим причинам невозможно, поскольку это не является законной причиной согласно законодательству",

- подчеркнул дипломат.

Он назвал требования Киева о том, чтобы Берлин помешал проекту, приняв политическое решение, абсурдными. "Проект не является проектом немецкого правительства, но немецкому правительству придется покрывать убытки "Газпрома", если бы так сложилось. Все это указывает на то, что здесь не все так просто, как многим кажется", – указал представитель германской дипломатии.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода, который протянутся по дну Балтийского моря от России до Германии. Мощность магистрали составит 55 млрд кубометров газа в год. Завершение проекта намечено на конец нынешнего года. Германия, Австрия и ряд других стран поддерживают проект, поскольку он принесет ощутимую экономическую выгоду Евросоюзу. США и ряд восточноевропейских государств выступают против проекта. Однако весомых оснований для прекращения строительства они предложить не могут.