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"Балтийская труба" должна договориться с "Газпромом"

Фото: www.globallookpress.com
"Северный поток" стал поперек альтернативным планам Варшавы

В непростую ситуацию угодил проект газопровода Baltic Pipe, по которому норвежское голубое топливо должно прийти через территорию Дании в Польшу. Оказывается, прокладку польской трубы необходимо согласовывать... с "Газпромом".

Как пишет Financial Times, Baltic Pipe ("Балтийская труба") обязательно пересечется в Балтийском море с ненавистным США, Польшей и Украиной газопроводом "Северный поток – 2". Против нашей трубы в последний время активно выступает Варшава.

"Пересечение с "Северным потоком – 2" очень важно. "Gaz-System должна договориться с "Газпромом" по данному вопросу. Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, при которой "Газпром" мог бы отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным",

заявил эксперт по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберт Томашевский.

Польша объявила о своих планах построить Baltic Pipe как альтернативу не просто "СП-2", но и российскому газу в целом, в феврале 2018 г. "Балтийская труба" должен протянуться от польского побережья в Данию по дну Балтики, а затем подключиться к норвежской газотранспортной сети.

В ноябре прошлого года операторы по поставкам голубого топлива – польская Gaz-System и датская Energinet – одобрили инвестиционные решения и договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe, который может заработать в 2022-ом. Планируются поставки до 10 млрд куб. м природного газа в год для потребителей Польши, Дании и Швеции. Стоимость строительства газопровода эксперты оценивают в 1,6-2,1 млрд евро.

Выступающая против реализации "Северного потока – 2" Варшава ранее устами премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого признала, что российский проект уже невозможно остановить никакими способами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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