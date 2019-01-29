Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Северный поток-2" закончат к концу года

Фото: www.globallookpress.com
Газовая директива ЕС не угрожает проекту

Топливная магистраль, несмотря на возражения США, будет готова точно в срок. Так, до конца этого года строители закончат и первую, и вторую ветки "Северного потока – 2" с разницей всего лишь в один месяц, уверен финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. Об этом он рассказал во время Европейской газовой конференции.

"Строительство первой нитки будет завершено в ноябре, второй – в декабре", 

– цитирует Коркорана РИА "Новости".

Газовая директива Евросоюза, отметил он, не мешает на этапе строительства, поскольку не имеет права командовать рабочим процессом. Поправки в европейском законодательстве относятся лишь к управлению газопроводом, уточняет URA.RU.

"Северный поток – 2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость топливной магистрали оценивается в €10 миллиардов. 

Фото: gazprom.ru

Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Донбасс поставил на место спецпредставителя ОБСЕ

Донецк указал австрийскому дипломату, что все вопросы по конфликту, нужно согласовывать с ДНР и ЛНР

Пропали без вести: шансов отыскать живых Скрипалей больше нет

Экс-полковник ГРУ и его дочь бесследно исчезли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей