Газовая директива ЕС не угрожает проекту

Топливная магистраль, несмотря на возражения США, будет готова точно в срок. Так, до конца этого года строители закончат и первую, и вторую ветки "Северного потока – 2" с разницей всего лишь в один месяц, уверен финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. Об этом он рассказал во время Европейской газовой конференции.

"Строительство первой нитки будет завершено в ноябре, второй – в декабре",

– цитирует Коркорана РИА "Новости".

Газовая директива Евросоюза, отметил он, не мешает на этапе строительства, поскольку не имеет права командовать рабочим процессом. Поправки в европейском законодательстве относятся лишь к управлению газопроводом, уточняет URA.RU.

"Северный поток – 2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость топливной магистрали оценивается в €10 миллиардов.

Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.