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Берлин признался в газовой зависимости от Москвы

Фото: www.globallookpress.com
Европу навсегда привязали к российскому топливу

Германия заинтересована в скорейшем строительстве газопровода "Северный поток – 2". Для нее это вопрос жизни и смерти. В стране стабильно растет спрос на топливо, а от собственной добычи полезных ископаемых Европа практически отказалась.

Стремительное развитие европейской экономики на фоне отказа от традиционных источников топлива привело к тому, что Германия и другие страны ЕС сами загнали себя в газовую ловушку. Полное закрытие европейских месторождений голубого топлива анонсировано на следующее десятилетие. К тому же Берлин уже пообещал в ближайшие годы полностью отказаться от выработки и использования каменного угля, передает Die Welt.

Единственным возможным вариантом выхода из ситуации является газ из России. В настоящий момент Москва обеспечивается 43% потребности ЕС. Так как спрос постоянно растет, Европе жизненно необходимы новые магистрали, по которым к ней потечет российский газ.

Именно поэтому европейцы пристально следят за реализацией проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Как только они будут введены в строй, доля российского газа на европейском рынке заметно вырастет. За ним выстроится очередь, поскольку российское топливо дешевле, чем у других поставщиков.

Накануне американские эксперты признали, что Европа не сможет обойтись без поставок углеводородов из России. Белый дом и Госдепартамент постоянно подталкивают Европу к выбору между трубопроводным газом из России и сжиженным газом из США. Однако эти два ресурса не противоречат друг другу. "Разумно иметь оба источника поставок", – заявил вице-президент по стратегии американской компании Cheniere Эндрю Уолкер.

Это заявление стало довольно неожиданным, поскольку ранее власти США и представители американского бизнеса в один голос заявляли о том, что Европе следует как можно скорее отказаться от российского топлива, которое "опасно". Оно якобы служит орудием политического влияния Кремля на европейский континент. В качестве альтернативы американцы предлагали полностью перейти на их СПГ.

Много шума в Германии наделало письмо посла США в Берлине Ричарда Гренелла, которое он разослал руководителям ведущих немецких предприятий. Он пригрозил им санкциями, если ФРГ не откажется от реализации "Северного потока – 2", и предложил им "задуматься о репутации и своем будущем". МИД Германии устроил Гренеллу выволочку и счел его действия провокацией.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Предполагается, что трубопровод будет введен в строй в конце нынешнего года. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать европейцам свой СПГ.

Андрей ФИЛАТОВ
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