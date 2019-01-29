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Вашингтон раскаялся за слова о российском газе

Фото: gazprom.ru
Без нашего топлива Европа не проживет

Американские эксперты признали, что Евросоюз в обозримом будущем не сможет обойтись без поставок углеводородов из России. Даже если США смогут наладить трансатлантические поставки сжиженного природного газа (СПГ), альтернативы российскому голубому топливу нет. С таким заявлением выступил вице-президент по стратегии американской компании Cheniere Эндрю Уолкер.

По словам топ-менеджера, Белый дом и Госдепартамент постоянно подталкивают Европу к выбору между трубопроводным газом из России и сжиженным газом из США. Однако, по мнению Уолкера, эти два ресурса не противоречат друг другу: "Разумно иметь оба источника поставок".

Ранее власти США и представители американского бизнеса в один голос заявляли о том, что Европе следует как можно скорее отказаться от российского топлива, который "опасен" по причине того, что служит орудием политического влияния Кремля на европейский континент. В качестве альтернативы американцы предлагали полностью перейти на их СПГ.

Выступая на европейской газовой конференции, Уолкер заявил, что доля российского газа на европейском рынке к 2035 г. увеличится с нынешних 36% до 41%. Однако и спрос на СПГ также вырастет.

"Атлантический регион – лучшее место для торговли СПГ, США будет обеспечивать около 50% поставок СПГ в этом регионе к началу 2020-х годов. Текущая динамика показывает, что роль США в поставках СПГ в Европу и в другие регионы будет расти",

приводит слова вице-президента Cheniere РИА "Новости".

Фото: www.globallookpress.com

Евросоюз значительно увеличил импорт СПГ в декабре 2018 г. – с 6,7 млн т до 7,1 млн т в месяц. Поставки СПГ в Европу в среднем растут на 4,5 млн т в год и к 2035 г. могут увеличиться до 115 млн т в год (в 2018 г. объем поставок составил 50 млн тонн).

Крупнейшими потребителями СПГ из США в октябре-январе стали страны, в которых доля российского газа невелика: Великобритания, Франция, Нидерланды и Испания. Впрочем, в ближайшие годы к числу потребителей американского топлива могут примкнуть и традиционные клиенты "Газпрома". На днях стало известно, что немецкий энергетический гигант Uniper SE подписал предварительное соглашение с европейской "дочкой" американской корпорации ExxonMobil о бронировании мощностей СПГ-терминала, который строится в порту Вильгельмсхафена. Ожидается, что он вступит в строй во второй половине 2022 г., сообщает Finanz.

Между тем Россия не сдается. Генеральный директор компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщила о том, что "Газпром" сохранит объемы экспорта газа в ЕС на уровне 200 млрд куб. м в течение следующих нескольких лет.

"Мы установили рекорд поставок газа (в ЕС) в 2018 г.– более 200 млрд куб. метров. Мне кажется, что эта цифра показывает новую реальность. И я не думаю, что мы снизим эти объемы в следующие несколько лет", – приводит слова Бурмистровой "Прайм".

Андрей ФИЛАТОВ
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