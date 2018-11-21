США проиграли России конкуренцию по газу в Европе

Российское голубое топливо просто неприлично доминирует

"Газпром" поставил европейским потребителям по трубопроводам с начала текущего года в сто раз больше газа, нежели Соединенные Штаты сжиженного природного газа. И для России это еще не предел – страна может стать одним из лидеров и в доставке СПГ.

Американский газ в 2018 г. практически не поставлялся в страны Европы и уж точно проигрывал конкуренцию "Газпрому" на континенте.

"По итогам первых 10 месяцев соотношение поставок российского трубопроводного газа и СПГ из США в европейские страны составило более 100:1", – сообщает URA.RU со ссылкой на отчет российского монополиста.

Более того, РФ "обладает серьезным потенциалом для вхождения в число мировых лидеров СПГ-отрасли", отмечают в корпорации. Компания продолжает работу по развитию производства сжиженного природного газа.

Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", чтобы усилить свои позиции на рынке СПГ, монополист разрабатывает проекты по строительству завода "Балтийский СПГ" и расширению мощностей "Сахалина-2". А также реализуется проект возведения Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая", расположенной на побережье Балтийского моря в бухте Портовая, рядом с городом Выборгом Ленинградской области.

На днях эксперты из Bloomberg пришли к выводу, что в будущем зависимость стран Европы от поставок природного газа из России только возрастет. К этому приведет отказ ФРГ от атомной энергетики и закрытие угольных электростанций к 2022 году. Поэтому газопроводы "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" станут главными проектами России, которые усилят ее влияние в Европе. По данным агентства, наша страна сейчас поставляет европейцам порядка 30% от общего объема потребляемого голубого топлива, но уже в 2025-м "Газпром" будет обеспечивать газом континент на 40%.